Sex-Täter überfiel Frauen im Stiegenhaus

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität legte einem Triebtäter das Handwerk.

Der Inder wird verdächtigt, zwei Opfer verfolgt zu haben und über sie hergefallen zu sein. Der erste Vorfall passierte am 17. Februar. Der 37-Jährige ging einer 22-Jährigen von der U-Bahn bis zu ihrer Wohnung in der Onno-Klopp-Gasse (Penzing) nach, versuchte, die junge Frau zu küssen, drängte sie in ihre Wohnung und hinderte sie daran, die Polizei zu rufen. Erst als das Opfer laut um Hilfe schrie, flüchtete er.

Lieferant

Am 16. März schlug der Verdächtige in der Mandlgasse (Meidling) zu. Er verfolgte eine 26-Jährige, die aus dem Taxi ausstieg, bis nach Hause, gab vor, ein Essenslieferant zu sein, und attackierte die Frau. Nur weil sie sich heftig wehrte, konnte sie den Täter vertreiben.

5 Tage später wurde der Inder, der von den Opfern wiedererkannt wurde, an seinem Arbeitsplatz gefasst. Er gab zu, 10 bis 15 weitere Frauen in Meidling belästigt zu haben. Etwaige Opfer sollen sich unter 01/31310-33800 melden.