So feiern Austro-Türken Erdogan-Sieg

Am späten Sonntagabend waren erst 14.400 Stimmen von Auslandstürken in Österreich für die türkische Präsidentschaftswahl ausgezählt. Rund die Hälfte der 100.000 Wahlberechtigten hatten an der Wahl teilgenommen, der Auszählungsgrad lag also bei gut knapp 29 Prozent. Bei diesem Stand hatten 72,3 Prozent für Recep Tayyip Erdogan als neuen Präsidenten der Türkei gestimmt.

Und dieses Ergebnis wurde in Teilen Österreichs auch gefeiert. Bilder aus Wien-Donaustadt zeigen, wie im Sitz der türkischen Federation riesige Wahlpartys stattfinden. Menschen schwingen die türkische Fahne und feiern den Wahlsieg Erdogans. Auch auf den Straßen waren vereinzelt türkische Flaggen zu sehen.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Türkische Wahlfeier auch in Wien-Favoriten

Die Wahlen in der Türkei haben am Sonntagabend auch in Wien-Favoriten zu einer Kundgebung geführt. Eine Gruppe von Türken zog mit Fahnen und Sprechchören vom Reumannplatz auf die Fußgängerzone des zehnten Bezirks. Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, handle es sich um etwa 200 Türken, die den Wahlausgang zwischen Reumannplatz und Gudrunstraße feiern.



Auch ein Auto-Corso finde offenbar statt. Bisher sei die Lage friedlich. Polizeikräfte seien an Ort und Stelle. Auch vor der Türkischen Botschaft im 4. Bezirk versammelten sich einige Erdogan-Anhänger. Wie schon in Favoriten waren auch hier Polizeikräfte vor Ort gewesen, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden.



© TZOE

© Viyana Manset Haber

Vor der Türkischen Botschaft in Wien versammelten sich einige Erdogan-Anhänger.

Nur in Belgien und Niederlanden mehr Stimmen

In Europa hatte Erdogan nur in Belgien (74,1 Prozent) und den Niederlanden (72,9 Prozent) eine höhere Zustimmungsrate. Türkeiweit kam Erdogan nach vorläufigen Zahlen auf etwas über 50 Prozent.



Auf Muharrem Ince von der oppositionellen Mitte-Links-Partei entfielen in Österreich 16,9 Prozent. Türkeiweit waren dies rund 30 Prozent.



Bei der parallel laufenden Parlamentswahl kamen in Österreich die AKP auf 63,5 Prozent, die CHP und die HDP auf jeweils etwa 11,5 Prozent und die MHP auf 8 Prozent. Hier lag der Auszählungsstand noch bei etwa 20 Prozent.



Erdogan erklärte Sieg - Opposition warnte vor Eile



Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sich auf Basis von "inoffiziellen Ergebnissen" zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. "Demnach hat unser Volk meiner Person den Auftrag der Präsidentschaft und der Regierung gegeben", sagte Erdogan am Sonntagabend. Laut staatlicher Agentur Anadolu waren zu diesem Zeitpunkt 95 Prozent der Stimmen ausgezählt.



Die größte türkische Oppositionspartei CHP hat hingegen davor gewarnt, bei der Präsidenten- und Parlamentswahl vorzeitig einen Wahlsieger zu erklären. Die Auszählung der Stimmen sei noch lange nicht beendet, sagte CHP-Sprecher Bülent Tezcan am Sonntag in Ankara. "Bei fehlenden Stimmen kann sich niemand zum Sieger erklären." Niemand solle sich zu früh freuen. Die Daten würden noch bis zum Morgen eingegeben. Das Endergebnis zähle, sagte Tezcan. Die Präsidentenwahl werde in eine Stichwahl gehen, zeigte er sich sicher.



Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sind dagegen schon die meisten Stimmen ausgezählt. Demnach zeichnet sich ein Sieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan ab. Die Opposition wirft Anadolu "Manipulation" vor.