Spektakulärer Crash mitten in Wien

Wien. In der Nacht auf Montag, um etwa 3.00 Uhr krachte es in der Arbeitergasse, im 5. Wiener Gemeindebezirk: Zwei Pkws crashten an einer Kreuzung. Beide Lenker geben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Das Auto des 28-jährigen Inders kommt dabei durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach zu liegen. Beide Lenker weisen die Schuld von sich und behaupten, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein.

© Viyana Manset Haber

Die Berufsrettung Wien wurde alarmiert und versorgte den 28-jährigen Lenker des überschlagenen Fahrzeuges notfallmedizinisch. Er verweigerte den Transport ins Spital zur Abklärung weiterer Verletzungen und erlitt beim Unfall Prellungen im Bein- und Oberkörper-Bereich.

© Viyana Manset Haber

Der Grand Toyota Celica der 21-jährigen Österreicherin wurde in der Front beschädigt. Die Unfall-Lenkerin verweigerte den Alko-Test und wird daher auf 1,6 Promille eingestuft.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Die Berufsfeuerwehr Wien hat den überschlagenen PKW mittels Winde aufgerichtet und vom Unfallort entfernt und den zweiten PKW gesichert abgestellt. Die näheren Umstände des Unfalls werden derzeit vom Verkehrsunfallkommando der Polizei Wien ermittelt.