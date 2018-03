Bei einem Streit zwischen zwei Autolenkern hat am Samstag in Wien-Favoriten ein Fahrer mit einer Gaspistole aus dem Fenster des Pkw geschossen. Anschließend war er weggefahren, bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer. Demnach dürften die Fahrer in der Rieplstraße in Streit geraten sein. Die Hintergründe waren am Nachmittag noch unklar, verletzt wurde niemand.