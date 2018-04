Streit um Frau: Schlägerei in Wiener Lokal

Nachdem ein Mann am späten Sonntagabend eine Frau in einem Lokal am Rabensteig in der Wiener Innenstadt bedrängt hatte, kam es zwischen mehreren Personen zu einer Rauferei. Dabei erlitten zwei Beteiligte Prellungen, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt wurden nach dem Vorfall drei Männer und eine Frau angezeigt.

Die Begleiter der Frau und die Gruppe, mit der der mutmaßliche Belästiger unterwegs war, hatten bereits im Lokal zu streiten begonnen und setzten die Diskussion dann auf der Straße mit den Fäusten fort. Die Angezeigten werden in den nächsten Wochen einvernommen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.