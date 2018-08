Stubenring wird ab heute zur Stau-Falle

Wien. Der Baustellen-Sommer geht unerbittlich in die nächste Runde: Bereits am Samstagabend staute es auf der Unteren Donaustraße gewaltig – bis Donnerstag steht wie berichtet auf dem Stubenring zwischen Urania und Stadtpark wegen Gleisarbeiten der Wiener Linien nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Auswirkungen werden sich wohl im heutigen Morgenverkehr erst so richtig bemerkbar machen.

Verzögerungen. Die ÖAMTC-Experten befürchten in der Rushhour Verzögerungen im gesamten Umkreis, vor allem aber auf der Unteren Donaustraße, der Praterstraße und auf dem Franz-Josefs-Kai. Besonders in den Morgen- und Abendstunden sollte man im betroffenen Bereich mehr Zeit einplanen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auch weitere Baustellen sorgen für Ärger in ganz Wien.

Weitere baustellen starten ab heute