Als Michael Kellner mit seinem Taxi in der Nacht auf Sonntag vom Rennweg Richtung Schwarzenbergplatz fuhr, passierte der Schockmoment: Ein Uber-Fahrer raste rechtskommend über ein Stoppschild, so dass Kellner nur noch auf die Gegenfahrbahn ausweichen konnte, wie er gegenüber oe24 schildert. An der nächsten Ampel stieg der aggressive Uber-Fahrer aus und demolierte das Auto des Taxlers. Er schlug mit der Faust auf die Frontscheibe, bis sie brach.

© Facebook

Michael Kellner war unter Schock. Er verriegelte die Türe und konnte nur zuschauen, wie der Uber-Fahrer ausrastete. Nun hat der Taxler einen Dienstausfall zu verkraften, weil sein Taxi beschädigt ist. Auf Facebook ging der Streit übrigens weiter, nachdem Kellner das Erlebnis postet: "Uber Fahrer rastet aus und schlägt an Taxi Scheibe ein, mit Fahrgast !", schreibt er in seinem Eintrag und kommentiert: "Nach 30 Jahren und 2 Mio. Km mit dem Taxi ist die Branche am Ende und die Behörden sehen mit einem zugedrückten Auge weiterhin zu !!!" Ein Uber-Fahrer antwortet: "Gebt den Taxlern keinen Anlass dazu, das überhaupt Fotos gemacht werden müssen und schon wäre die Welt wieder in Ordnung."

Heute muss Kellner für eine Einvernahme zur Polizei. Er findet es unverantwortlich, dass dieser aggressive Angreifer Personen chauffieren darf. Der Krieg zwischen den Taxlern und Uber-Fahrern in Wien scheint weiter zu eskalieren.