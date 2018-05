Taxler (32) in Wien erstochen aufgefunden

Ein 32-jähriger Mann ist Mittwochabend erstochen in seiner Wohnung in Wien-Ottakring gefunden worden. Freunde des gebürtigen Türken machten sich Sorgen, weil sie von dem Mann schon länger nichts gehört hatten. Die Polizei brach die Tür auf und fand die Leiche in der Wohnung in der Lienfeldergasse an der Grenze zum Bezirk Hernals.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring und Einsatzkräfte der Wega brachen die Tür auf und fanden den Mann mit Schnitt- und Stichverletzungen in der Wohnung. Tatwaffe dürfte ein Küchenmesser gewesen sein, es wurde sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien (Gruppe Hofmann) hat die Ermittlungen übernommen. Motiv 40.000 Euro? Alles spricht für Raubmord. Gegenüber ÖSTERREICH packt eine Freundin Details aus. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Wiener Taxler, der als Informatikstudent nach Österreich kam. Zuletzt wollte sich der 32-Jährige selbstständig machen und eine IT-Firma gründen. Zu diesem Zweck hatte sich der Austro-Türke 40.000 Euro von mehreren Freunden geborgt. Angeblich sollen viele davon gewusst, auch davon, dass er das Geld immer bei sich trug. Er wollte mit der Summe nach Deutschland fahren und das Geld dort investieren. Am Pfingstsonntag traf er noch einen Freund. Seitdem galt er als verschollen. Laut ÖSTERREICH-Informationen hörten Nachbarn aber in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr laute Schreie aus der Opferwohnung. Streit mit einer Frau Er war mit einer Tschechin verheiratet, allerdings lebte das Paar in Scheidung. Die Trennung soll einvernehmlich gewesen sein. Sie sollen weiterhin freundschaftlich miteinander umgegangen sein, obwohl Ali S. bereits eine neue Freundin hatte. Allerdings berichten Nachbarn, dass der Streit in der Nacht auf Montag mit einer Frau gewesen sein soll und dass es sich dabei eben um seine Ex-Frau gehandelt haben soll. Keine Einbruchspuren Aufgedeckt wurde das Verbrechen, weil sich seine Schwester in den USA Sorgen um ihren Bruder machte, da Ali sich länger nicht gemeldet hatte. Sie alarmierte sämtliche Freunde in Wien, die sich schließlich an die Polizei wandten. Am Mittwoch um 21 Uhr hielten die Ermittler Nachschau und stießen in der Lienfeldergasse 14 auf die Leiche. Die Polizei dürfte von einem Raubmord durch einen Bekannten ausgehen, da es keinerlei Einbruchspuren in die Wohnung gegeben haben soll. (Alyin Simsek, Yasin Sahin)