Todessturz: War Bub (4) allein daheim?

Aus dem 7. Stock auf den harten Beton fiel Mittwochmittag ein 4-jähriger Bub in Wien-Donaustadt – ÖSTERREICH berichtete. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich die Vermutung bestätigt, dass der Bub bei offenem Fenster gespielt hatte und Spielzeug hinunterwarf. Als der kleine Leon nachschaute, wo sein Spielzeug gelandet war, verlor er den Halt und fiel 25 Meter in die Tiefe – und starb noch an der Unglücksstelle.

© Viyana Manset Haber

Bei Nachbarin

Wie in der Wohnhausanlage beim Badeteich Hirschstetten und Internetforen getuschelt wird, soll der Bub ganz allein in der Wohnung gewesen sein, während sich sein Vater und dessen Lebensgefährtin bei der befreundeten Nachbarin aufgehalten haben sollen. Gegen das einheimische Paar wird gegen wegen (grober) Fahrlässigkeit und Vernachlässigung der Aufsichtspflicht ermittelt. Sie selbst konnten noch nicht aussagen, weil sie so am Boden zerstört sind, dass sie noch nicht aussagefähig sind.