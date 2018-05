Am Dienstag kam es in Wien-Döbling zu einem tragischen Verkehrsunfall. Gegen 13.00 Uhr krachten im Kreuzungsbereich Hohe Warte mit der Geweygasse ein Klein-Lkw und ein Radfahrer ineinander. Der 66-jährige Radfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist.

Die genauen Unfallumstände sind derzeit noch völlig unklar. Die Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos sind im Gange.