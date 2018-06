Totalsperre wegen riesiger Rauchsäule auf der A4

Brand-Alarm in Wien. Im 11. Bezirk sind Industrie-Waggons der ÖBB in Brand geraten, wie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigt. Die "Florianis" sind mit acht Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Besorgte Autofahrer schickten Fotos von der A4 Richtung Flughafen.

© Viyana Manset Haber

Bei den Waggons handelt es sich um abgestellte Industrie-Waggons. Die Feuerwehr geht vorerst nicht davon aus, dass Menschen in Gefahr seien. Die Polizei meldet eine Totalsperre wegen der Rauchentwicklung. Inzwischen wurde sie wieder aufgehoben.

Die A4 ist stadteinwärts ab dem Knoten Schwechat und stadtauswärts ab der Simmeringer Haide wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. #verkehrsinformation ^vlz — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 18. Juni 2018

Auf einem Abstellgleis in Wien-Simmering hat es am Montagnachmittag in der Nähe des TS Werkes der ÖBB in mehreren ausrangierten Waggons gebrannt. Die Wiener Berufsfeuerwehr ging gegenüber der APA "von keinem Personenschaden" aus. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung musste aber die Ostautobahn (A4) kurzfristig bei Schwechat in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden.

Laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger ist die Ursache für den Brand noch nicht bekannt. Gegen 17.30 Uhr wurde die Sperre laut ÖAMTC wieder aufgehoben.