Bei der in einem Müllcontainer in Wien-Döbling entdeckten Leiche handelt es sich um die sterblichen Überreste eines seit Freitag vermissten Mädchens. Dies teilte die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstagabend der APA mit. "Es ist die Siebenjährige. Das Mädchen ist identifiziert", sagte die Sprecherin. Die in einem Plastiksack verpackte Leiche war Samstag in der Früh entdeckt worden.

Die Ermittlungen und Einvernahmen seien im Gange, weitere Einzelheiten werde es am morgigen Sonntag geben, sagte die Sprecherin.