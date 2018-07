Trio stach Teenie (16) in City nieder

Blutige Attacke in der Nacht auf Dienstag in der Wiener Innenstadt. Ein junger Bursch (16) war gegen 3.30 Uhr am Burgring beim Maria-Theresien-Platz in unmittelbarer Nähe zum Kunsthistorischen Museum auf dem Heimweg, als er von drei Räubern angesprochen wurde. Das Trio forderte den Wiener auf, seine Geldbörse herauszurücken. Um der Forderung den nötigen Nachdruck zu verleihen, wurde er dabei mit einem Messer bedroht.

Als sich der 16-Jährige dadurch aber nicht einschüchtern ließ und sich weigerte, seine Wertsachen herzugeben, wurde das Trio rabiat.

„Das Opfer versuchte, wegzulaufen, wurde aber von einem Täter mit dem Messer im linken Brustbereich erwischt“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Räuber flüchteten nach dem Angriff ohne Beute

Während sich die feigen Räuber ohne Beute aus dem Staub machten, schaffte es der Verletzte, sich blutüberströmt zu Freunden am Getreidemarkt zu schleppen, die sofort die Rettung alarmierten.

„Der Patient wurde notfallmedizinisch versorgt, für den Transport stabilisiert und ins Spital eingeliefert“, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung. Lebensgefahr dürfte nicht bestehen.

Obwohl sofort eine Fahndung eingeleitet wurde, fehlt von den drei Angreifern bislang jede Spur. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die die Täter eventuell auf der Flucht beobachtet haben, sich bei einer Dienststelle zu melden.