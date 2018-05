Tschetschenen: Jung, religiös, gewaltbereit

Etwa 30.000 Tsche­tschenen leben bei uns, 15.000 davon in Wien. Die meisten flüchteten nach dem zweiten Tschetschenienkrieg vor den Gewaltorgien von Präsident Ramsan Kadyrow. Laut Kriminalstatistik 2017 verübten Bürger aus der russischen Föderation 3.334 Straftaten, die meisten davon gehen auf das Konto von Tschetschenen.

Video zum Thema Johann Gudenus bei Fellner! LIVE Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Sittenwächter

Großteils sind es Gewaltverbrechen: Messerstechereien, Schussattentate, Bandenkriege, Drogenhandel, blutige Revierkämpfe, selbst eigene Sittenwächter setzen sie ein. So haben junge Tschetschenen Hausverbot im Wiener Hotspot Donauzentrum. In der Millennium City in Wien-Brigittenau terrorisierten tschetschenische Jugendliche als „Sittenwächter“ junge Frauen. Sie forderten diese auf, sich zu verhüllen, keinen Alkohol zu trinken. Als ein Mädchen ihren Vater zu Hilfe rief, wurde dieser zusammengeschlagen. Auf den am Boden liegenden Mann wurde eingetreten. Bei einer anderen Massenschlägerei prügelten 60 Tschetschenen vier Türken spitalsreif: „Tschetschenen können oft mit unseren Werten nichts anfangen. In diesem Spannungsfeld kommt es zu solchen Gewaltorgien“, sagt Anwalt Andreas Strobl, der in Dutzenden Prozessen Tschetschenen vertreten hat: „Das ist eine andere Kultur, es geht um ihre Ehre, Stolz und religiöse Radikalisierung – das führt zu Gewalt.“



(wek)