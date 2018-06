Unbekannter onanierte mehrfach vor Kindern

Am Sonntag und Montag kam es in Wien-Donaustadt zu mehreren Fällen sexueller Belästigung. Ein derzeit noch unbekannter Mann soll in mindestens vier bestätigten Fällen vor Kindern onaniert haben. Zuerst sprach er seine Opfer in Schulen, Kindergärten oder auf Spielplätzen an, dann entblößte er sich, onanierte vor den Kindern und flüchtete danach, berichtet die Wiener Polizei.

Täterbeschreibung

Die Polizei fahndet derzeit nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der laut mehreren Zeugen 1,80 bis 1,90 Meter groß sein soll. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer roten Kappe. Zumindest ein Zeuge berichtete davon, dass der Mann mit einem Fahrrad unterwegs war.

Erhöhte Aufmerksamkeit

Die Wiener Polizei ist deshalb sowohl uniformiert als auch zivil verstärkt im Bereich von Kindergärten und Spielplätzen unterwegs. Das LKA Wien hat die Amtshandlung übernommen.



Die Wiener Polizei ersucht um erhöhte Aufmerksamkeit in den Bereichen rund um Schulen, Kindergärten und Kinderspielplätzen. Vorfälle bzw. Hinweise zum Täter (auch anonym) werden vom Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, Gruppe Hösch unter der Telefonnummer 01-31310-33310 entgegengenommen.