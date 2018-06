Urban Monkeys: Kletterer haben DC Tower im Visier

Wien. Während andere Leute nach der Arbeit oder am Wochenende ins Freibad pilgern oder den Feierabend in einem Schanigarten verbringen, gehen die sogenannten Urban Monkeys – fünf Extrem-Kletterer, die Gebäude in schwindelerregenden Höhen ungesichert erklimmen – ihrem geliebten, aber äußerst gefährlicheren Hobby nach.

Wie Tom (32) und Aleks (26) im Gespräch mit oe24.TV andeuteten, könnte eine ihrer nächsten Herausforderungen die „Besteigung“ des 250 Meter hohen DC Towers in Wien, das höchste Gebäude Österreichs, sein.

„Einmal im Monat starten wir eine Klettertour. Die Höhe ist dabei für uns aber nicht das entscheidende Kriterium“, sagte Tom, der seit seinem 14. Lebensjahr Free-climber ist.

Wie berichtet, kletterten die Urban Monkeys, die unter anderem bereits die Votivkirche, den Millennium Tower, und das Kernkraftwerk Zwentendorf bezwungen haben, vergangene Woche auf die Spitze des Donauturms. Neben dem Adrenalin-Kick geht es den Extrem-Kletterern bei ihren Aktionen um Respekt und Anerkennung.