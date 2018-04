Dass Timme S. (31) seine Ex Sabine L. Ende März in ihrer Wohnung erstach, steht außer Frage. Ein Motiv will er aber keines gehabt haben, weil der Koch fix davon ausging, dass ihm das Sorgerecht zugesprochen werden würde. Er hatte einen Job und für die Obsorge mit Alfred Boran einen Promi-Anwalt, die Frau dagegen hatte keinen Berater und war seit zwei Jahren in psychischer Behandlung.

Am Mittwoch ging es daher beim Lokalaugenschein (Timme hat mit Niki Rast mittlerweile einen zweiten Top-Anwalt) um die entscheidende Frage, ob tatsächlich „Notwehr“ vorliegen kann, wie der Mordverdächtige angibt: Seinen Angaben zufolge wäre nämlich Sabine, der er erklärte, dass sie „null Chance“ habe, die Kinder zu bekommen, mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen, wobei sie ihm eine Sehne der Hand durchtrennt habe. Im Gerangel habe er dann die Waffe an sich reiße können und sich nur verteidigt, als seine Ex Anstalten machte, sich ein anderes Messer zu schnappen. Es gilt die Unschuldsvermutung.