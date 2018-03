Vermisst! Wer hat Vanessa gesehen?

Bereits am 3. März kam es zu einem Streit zwischen der Jugendlichen Vanessa Tomic und ihrer Mutter. Anschließend stürmte die 14-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung in der Wattgasse in Wien-Ottakring und verschwand.

Seitdem sucht die Familie verzweifelt nach dem Teenager. Nun bittet die Wiener Polizei um Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort Vanessas.

Die 14-Jährige ist ca. 1,65 m groß, schlank und hat braune Augen sowie schulterlanges, braunes Haar.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt von Vanessa Tomic werden an das Stadtpolizeikommando Ottakring (Tel.: 01-31310-24221) oder an das Bundeskriminalamt (Tel.: 01-24836-985025) erbeten.