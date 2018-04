Video: Hier wird Mutter-Mörder verhaftet

Dienstagfrüh gegen 6.30 Uhr meldete sich Student Jed B. telefonisch bei seinem Vater: „Ich habe etwas Schlimmes getan“, sagte der 25-Jährige. Der Vater alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Spezialkräfte der Sondereinheit WEGA rasten sofort in die Fernkorngasse 20 in Wien-Favoriten. Die Festnahme des 25-Jährigen sehen Sie im Video oben.

Vor Ort entdeckten die Polizisten den jungen Mann. Er stand auf dem Fenstersims im ersten Stock. Während die WEGA mit einem Rammbock die Wohnungstür Nr. 4 gewaltsam öffnete, sprang der Student in die Tiefe. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten überwältigten ihn und nahmen ihn unter dem dringenden Tatverdacht, seine Mutter getötet zu haben, fest.

Sohn geständig

Wie die Wiener Polizei am Mittwoch mitteilte, zeigte sich der Sohn in einer ersten Vernehmung, die bis in die Abendstunden andauerte, geständig, seine Mutter an ihrem Geburtstag durch mehrere Schläge und Tritte gegen den Kopf getötet zu haben. Elna B. stammte von den Philippinen, lebte aber seit vielen Jahren in Wien. Eine stets freundliche Frau, die als sehr gläubige Katholikin bekannt und in ihrer Nachbarschaft sehr beliebt war.

© Facebook Fotos zeigen Mutter und Sohn. Er wurde festgenommen.



Er habe sich von seiner Mutter unter Druck gesetzt gefühlt, so der 25-Jährige zum Tatmotiv. Diesem Druck habe er nicht mehr standgehalten. Die beiden wohnten im gleichen Haushalt, der Vater des 25-Jährige lebte nicht in der Wohnung in der Fernkorngasse.

© TZOe Artner Der Tatort in der Fernkorngasse in Favoriten.

25-Jähriger in Justizanstalt

Die Ermittlungen würden im Laufe des Tages abgeschlossen, teilte die Polizei mit. Dann wird der Beschuldigte an die Justiz überstellt.

© TZOe Artner Polizisten entdeckten die Leiche hinter dieser Wohnungstür.