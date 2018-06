Video: Spektakulärer Zimmerbrand in Wien

Am Donnerstag gegen 8.45 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in der Ullmannstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert. Im ersten Stock eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler war das Feuer schon von weiterer Entfernung gut erkennbar, weshalb eine Löschleitung unter Atemschutz gelegt wurde. Ein Löschrohr wurde durch das Stiegenhaus geführt, ein zweites, von der Straße aus gesteuertes, wurde vorbereitet. Dieses wurde laut Feiler jedoch nicht benötigt, da die Löschleistung des ersten Rohres ausreichend war.

Der Wohnungsinhaber befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb der brennenden Wohnung, er wurde in Obhut der Rettung übergeben, so Feiler. Der Mann habe nicht verletzt gewirkt, sei von der Rettung jedoch auf eine leichte Rauchgasvergiftung untersucht worden. Wie Feuerwehrsprecher Feiler erklärte, verbrannte das Mobiliar des Zimmers trotz der raschen Brandlöschung komplett. Eine Ursache für den Brand ist derzeit noch unbekannt.