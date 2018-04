Video zeigt Fuchs mitten in Wien

Am Mittwochabend überraschte ein Fuchs Passanten am Franz-Josefs-Bahnhof im 9. Wiener Bezirk. Der Streuner lief an aufmerksamen Nachtschwärmern vorbei, die den Vierbeiner sogar mit dem Smartphone filmen konnten.

Schnellzüge werden von diesem Bahnhof keine mehr geführt – er ist jetzt eher für einen Supermarkt mit Ausnahmeregel bekannt und beliebt. Hier kann auch am Sonntag eingekauft werden.

Vom Franz-Josefs-Bahnhof aus fahren fast nur noch Regionalzüge von Wien aus ins Waldviertel und zurück. Er ist Endpunkt der S-Bahn-Linie S40 nach Tulln und St. Pölten sowie Ausgangspunkt von Regionalexpresszügen nach Krems an der Donau, Sigmundsherberg sowie Cěske Velenice.