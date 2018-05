Von Ex verprügelt: Frau in Wien stellte sich tot

Am Dienstag kurz vor Mitternacht wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Lenneisgasse in Wien-Penzing gerufen. Es handelte sich um einen Beziehungsstreit. Eine Frau wurde von ihrem Ex-Freund verprügelt und flüchtete anschließend.

Damit ihr Peiniger von ihr ablässt, stellte sich die 53-Jährige tot. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab.

Wenig später wurde er in der Nähe der Wohnung festgenommen. Die Frau erlitt Blutergüsse im Halsbereich.