Ein Streit rund um einen nicht funktionierenden Wlan-Router ist am Samstag in Wien-Favoriten böse eskaliert: Der Serbe schlug zu Mittag seinem Sohn auf dessen bereits verletzte Hand, was diesen seinerseits zu einem Angriff auf seinen Vater motivierte.

Der 17-Jährige prügelte mit einem Baseballschläger auf die Hand und den Rücken seines Vaters ein, wofür er vorläufig festgenommen wurde. Zudem wurde ein Betretungsverbot gegen den Jugendlichen ausgesprochen.