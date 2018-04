Am Freitagnachmittag kam es in der Wiener Innenstadt nahe dem Karlsplatz zu einem Wasserrohrbruch. Neben der Secession musste in der Friedenstraße ein Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb es zu einem Verkehrs-Chaos im Abendverkehr kam.



Laut "Radio Wien" reicht der Stau bis zum Schwarzenbergplatz, großräumiges Ausweichen wird empfohlen.