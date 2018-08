Wega-Einsatz wegen zerplatzten Ballons

Großer Einsatz in Wien. Am Donnerstagnachmittag hieß es "Schuss-Alarm" in der Stromstraße, im 20. Wiener Gemeindebezirk. Ein Anrainer glaubte einen Schuss gehört zu haben und rief die Polizei. Diese rückte in großer Zahl an. Auch die Wega war, wie bei einem Schuss-Alarm normal, ausgerückt.

© Viyana Manset Haber

Doch vor Ort konnte wieder Entwarnung gegeben werden. Auch der mitgebrachte Rammbock, die die Wega auch bei solchen Einsätzen mitnimmt, brauchte nicht benutzt zu werden.

Vielleicht war ja die Hitze für die angespannten Nerven des Anrainers verantwortlich. Es handelte sich nämlich nicht um einen Schuss, sondern um einen zerplatzten Ballon.

Die Polizei gab Entwarnung und rückte wieder ab.