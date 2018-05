Ein missglückter Scherz gipfelte in einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel in einer wüsten Prügelei. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt.

Ein 29-Jähriger versuchte sich Donnerstag früh gegen 1.45 Uhr nach dem Betretendes Lokales an einem Scherz. Weil nur Männer anwesend waren, fragte er in die Runde, ob hier eine "Schwulen-Party" sei. Drei ebenfalls anwesende Männer (zwei Serben, ein Mazedonier) fanden die Frage offenbar gar nicht lustig, denn sie schlugen ohne Vorwarnung auf den 29-Jährigen und seinen Begleiter (ebenfalls 29/ beides Serben) ein. Einer der Beschuldigten (30) verwendete dabei einen Teleskopschlagstock.

Nachdem es den Opfern gelungen ist, aus dem Lokal zu flüchten, verständigten sie die Polizei. Als die Beamten das vermeintlich geschlossene Lokal betraten, versuchten die Beschuldigten sowie weitere anwesende Personen zu flüchten. Die drei Beschuldigten (22, 27, 30) wurden festgenommen.

Die beiden verletzten Männer erlitten Armbrüche, Gehirnerschütterungen, Hämatome sowie Prellungen.