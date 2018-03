Wem gehört dieser gestohlene Schmuck?

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei vergangene Woche zwei Einbrecher bei einem Coup in Wien-Favoriten. In der Wohnung der beiden Männer stellten die Beamten bei einer Hausdurchsuchung in der Folge zahlreiche Schmuckstücke sicher. Um die Besitzer zu finden, veröffentlichte die Polizei am Donnerstag Fotos des Diebesguts.





Eine Zeugin beobachtete vergangenen Mittwoch, wie die beiden Mazedonier im Alter von 18 und 19 Jahren gegen 13.30 Uhr in eine Wohnung in der Fernkorngasse einbrachen. Die Nachbarin verständigte die Polizei. Die beiden Männer gaben an, dass sie vor 15 Tagen nach Österreich gereist waren, um Arbeit zu suchen. Als sie keine Jobs fanden, seien sie auf die Idee gekommen, Werkzeug, Sturmhauben und Handschuhe zu kaufen. Wo sie ihre Einbrüche verübt hatten, sagten sie in der Einvernahme nicht.

Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung sowie im Keller der Männer in der Buchengasse wurde das Diebesgut - Ringe, Uhren, Ohrringe und Ketten - gefunden. Hinweise, die zu den rechtmäßigen Eigentümern führen, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310 DW 57800 entgegen.