Werfergranaten in Donaustadt entdeckt

Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mann im Bereich eines Feldes neben der Ostbahnbegleitstraße in Wien-Donaustadt zwei Teile von Werfergranaten aus dem zweiten Weltkrieg. Gegen 9 Uhr alarmierte er die Polizei, die ein sprengstoffkundiges Organ und den Entminungsdienst zu dem Auffindungsort neben der Seestadt schickte.



Die Kriegsrelikte konnten sachgemäß abtransportiert werden. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden, berichtete die Wiener Polizei am Mittwoch.