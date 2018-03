Wieder Massenschlägerei am Praterstern

Erst in der Nacht auf Sonntag kam es zu einer Massenschlägerei am Praterstern. Jetzt krachte es schon wieder. Am Dienstagabend schlugen laut Polizei sechs bis acht junge Männer am Praterstern aufeinander ein. Die Polizei war aufgrund einer Schwerpunktaktion mit 25 Beamten unterwegs und schnell vor Ort.

Auch Polizisten wurden bei dem Vorfall attackiert, aber nicht verletzt, ehe es schließlich gelang, die Brutalos zu trennen und ruhig zu stellen. Drei verdächtige Afghanen im Alter von 20, 19 und 18 Jahren wurden festgenommen. Rund um die Schlägerei bildete sich ein großer Kreis von Schaulustigen. Immer wieder waren "Scheiß Polizei"-Rufe zu hören, die aber keiner konkreten Person zugeordnet werden konnten, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Ähnliche Schlägerei am Wochenende

Erst am Wochenende kam es zu einer ähnlichen Schlägerei. Wie Augenzeuge Erich W. schildert, waren zwei Österreicher – zwei Brüder mit einem AmStaff-Rüden – am Praterstern und ärgerten sich darüber, dass ihnen mehrmals Drogen angeboten wurden. Dann verbellte ihr Hund auch noch einen der mutmaßlichen Dealer, worauf die Afghanen auf das Tier hingeboxt haben sollen.

Daraufhin eskalierte die Situation, in die auch zwei Türsteher des Szene-Lokals „Fluc“ hineingezogen wurden, die beruhend eingreifen wollten. Sie mussten sich mit Pfefferspray gegen die Beteiligten der Schlägerei wehren: Mittlerweile, es war 23.25 Uhr, waren um die 30 Afghanen vor Ort, die sich mit den Brüdern eine wilde Faustschlacht lieferten, bestätigt der Augenzeuge gegenüber ÖSTERREICH. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, waren die Afghanen ebenso schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht waren.

Kickl: Aktion scharf gegen kriminelle Flüchtlinge

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nimmt die jüngsten Vorfälle mit Afghanen zum Anlass, um die Fremdengesetze weiter zu verschärfen. Konkret sollen straffällig gewordene Asylwerber nach verbüßter Haftstrafe in Anschlussschubhaft genommen werden.

Auslöser dieser Überlegungen ist der Fall des 23-jährigen Afghanen, der in Wien-Leopoldstadt vier Personen niedergestochen und schwer verletzt hatte. Der Afghane war im Zuge der großen Flüchtlingsbewegung 2015 nach Österreich gekommen. Als kein Ende seines Asylverfahrens in Sicht war, beantragte er beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) seine freiwillige Rückkehr. Er bekam diese auch bewilligt, wurde allerdings in weiterer Folge nicht abgeschoben. Der Afghane soll nämlich sein Ausreisezertifikat nicht behoben haben.