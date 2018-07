Wien: Frau attackierte Bekannten mit Messer

In der Nacht auf Freitag kam es in einer Wohnung in der Hyrtlgasse (Wien-Ottakring) gegen 3 Uhr früh zu einem heftigen Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten die Bekannten zuvor gemeinsam Alkohol und Cannabis konsumiert. Als die Auseinandersetzung eskalierte, attackierten sich die beiden gegenseitig.



Im Zuge des Streits griff die 46-Jährige zum Messer und stach es dem 40-Jährigen in den Oberkörper. Der Mann wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht, es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr.



Die 46-Jährige wurde festgenommen, darüber hinaus wurde Cannabis in der Wohnung sichergestellt.