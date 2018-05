Der Prozess um den schrecklichen Missbrauch von Kindern in Wien ist Montagnachmittag mit drei Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Die Angeklagten - Vater und Mutter von zwei Kindern sowie ein pädophiler Bekannter - fassten hohe unbedingte Haftstrafen aus. Der Vater erhielt 14 Jahre Haft, seine Ex-Frau sieben Jahre und der Tiroler Landwirt zwölf Jahre.

Überraschend hohe Strafe für Mutter

Die Männer werden zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Vor allem die hohe Strafe für die Mutter als Beitragstäterin überraschte. Laut Urteilsbegründung hatte die 29-Jährige seit August 2014 bis Frühjahr 2017 zumindest teilweise von den Übergriffen gewusst. "Sie haben als Mutter die Verpflichtung, Ihre Kinder lebenslänglich zu schützen. Aber Sie haben nichts dagegen unternommen", sagte Richterin Nina Steindl. Dass die Frau in vollem Umfang davon Kenntnis hatte - die Tochter etwa wurde acht Jahre lang missbraucht -, glaubt das Gericht allerdings nicht.

Schmerzensgeld für betroffene Kinder

"Was wird aus mir in Gefängnis?", schluchzte die Mutter, die sich seit der Verhaftung ihres Ex-Ehemannes vor einem Jahr ihre Kinder betreute. Den betroffenen Kindern - laut Gericht insgesamt 13 - wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von mehr als 50.000 Euro zugesprochen. Der Vater nahm das Urteil an, es ist bereits rechtskräftig. Die beiden anderen Angeklagten erbaten sich Bedenkzeit, ebenso wie Staatsanwalt Gerd Hermann.