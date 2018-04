Wien: Mann schießt auf Kindergarten

Schock-Momente am Dienstag in Wien-Landstraße. Ein 21-Jähriger soll gegen 14 Uhr in der Erdbergstraße mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster in den gegenüberliegenden Innenhof gefeuert haben. Dort befindet sich auch ein Kindergarten, berichtet die Wiener Polizei.

Eine Zeugin konnte die Schüsse beobachten und verständigte die Polizei. Zum Tatzeitpunkt befanden sich aber keine Personen im Hof.

Auf freiem Fuß angezeigt

Beamte konnten den Verdächtigen schließlich in seiner Wohnung anhalten und die Pistole sicherstellen. Der 21-Jährige sagte, dass er keine Schüsse abgefeuert hätte, wenn Personen im Innenhof gewesen wären. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.