Eine 37-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Ziegelofengasse/Margaretenstraße in Wien-Margareten mit einem Bus zusammengestoßen. Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, die aber laut Wiener Berufsrettung nicht lebensgefährlich sind.



Eine Passagierin im Bus wurde ebenfalls verletzt. Beide Frauen wurden ins Spital gebracht.