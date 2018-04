Zwei derzeit noch unbekannte Täter haben - wie erst jetzt bekannt wurde - am 21. März in Wien-Donaustadt einen 76-jährigen Mann niedergeschlagen und ausgeraubt. Sie hatten offenbar beobachtet, wie der Mann Geld abhob und ihn dann am Heimweg überfallen.

Der 76-Jährige hob bei einer Bank in der Donaufelder Straße mehrere hundert Euro ab. . Die Tatverdächtigen folgten dem Opfer bis zu seiner Wohnadresse in der Wankläckergasse, rissen ihn zu Boden und raubten seine gesamte Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Durch den Vorfall wurde der 76-Jährige leicht verletzt.

Täterbeschreibung I

Männlich, leichter Bartansatz, schwarze Haare, bekleidet mit: schwarze Kappe, beige Winterjacke mit Kapuze, beige Hose, schwarzer Rucksack, schwarze Sportschuhe mit weißer Schuhsohle

Täterbeschreibung II

Männlich, schwarze Haare, bekleidet mit: schwarze Kappe, graue Jacke mit Kapuze, dunkelrote Hose, schwarze Umhängetasche, schwarze Sportschuhe mit weißer Schuhsohle

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.