Wien-Schwechat: 3 Kilo Kokain in Fluggepäck

Wilde Szenen spielten sich am Samstag um 13 Uhr in der Ankunftshalle am Flughafen Wien-Schwechat ab: Ein Peruaner fiel der Polizei auf, weil er neben dem Gepäcksband nervös auf und ab ging. Bei der Kontrolle stellten sie drei Kilo Kokain sicher. Die Beamten löcherten den Südamerikaner so lange, bis er schließlich zugab, nicht alleine zu handeln, und auch seinen Abnehmer (41) – ebenfalls Peruaner – verpfiff, der in der Ankunftshalle auf ihn wartete. Der Fluchtversuch des 41-Jährige in Richtung der S-Bahn-Station scheiterte. Die Männer sitzen in U-Haft.

© TZOe Anwalt Florian Höllwarth



Der Anwalt des 41-Jährigen, Florian Höllwarth, wollte auf ÖSTERREICH-Nachfrage zu dem Fall noch kein Statement abgeben.



(lae)