Am Mittwochnachmittag kam es in Wien-Simmering zu einem schrecklichen Unfall. In der Rinnböckstraße/Ecke Litfaßstraße geriet eine jugendliche Radfahrerin mit ihrem Fuß unter den Reifen eines Betonmischers.

Offener Unterschenkelbruch

Dabei erlitt das junge Mädchen einen offenen Unterschenkelbruch. Die Berufsrettung Wien behandelte die Verletzte sofort und brachte sie ins Spital.

Über die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kam, ist noch nichts bekannt.