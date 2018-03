Wien: Tierquäler reißt Hamster Bein aus

Am 6. März 2018 gegen 17:00 führten Beamte der Bereitschaftseinheit Personenkontrollen im Bereich des Pratersterns durch. Dabei gelang es den Polizisten, einen 25-Jährigen anzuhalten, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien besteht, wie die Polizei berichtet. Der Mann soll seinem Hamster einen Fuß abgetrennt haben. Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnte der verletzte Hamster aufgefunden und mitgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile in einem sicheren Zuhause. Der 25-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.