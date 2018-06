Wien: Vermisste Buben schauten WM-Kracher in Restaurant

Am Freitagabend kam es zum ersten großen Kracher dieser Fußball-WM in Russland. Portugal musste gegen Spanien ran und überraschte alle Kritiker. Superstar Ronaldo schaffte mit einem legendären Hattrick den 3:3-Ausgleich gegen den Titelfavoriten. Diesem Hammerspiel konnten sich nur wenige entziehen. Das Fußballfieber hat eben Grpß und Klein im Griff. Das zeigt auch ein Vorfall gesternabend in der Wiener City.

Gegen 18 Uhr meldete eine Mutter ihre beiden Söhne als vermisst. Die 41-Jährige berichtete den Beamten, dass sie im Bereich der Spiegelgasse unterwegs waren, als die 6 und neun Jahre alten Kinder plötzlich weg waren. Die Polizei startete sofort mit einem Großaufgebot die Suche nach den Vermissten.

Entspannter Fußballabend

Das Zittern hatte schließlich nach vier langen Stunden ein Ende. gegen 22:15 Uhr meldete sich ein Restaurantbesitzer bei der Polizei. Er gab an, dass in seinem Lokal zwei Buben sitzen und sich das Spiel Portugal gegen Spanien anschauen würden.

Polizisten holten die beiden Kinder schließlich ab und brachten sie zurück zu ihrer Mutter.