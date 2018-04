Wiener Polizei jagt diesen Einbrecher

Ein bisher Unbekannter steht in Verdacht, am 22. Februar 2018 gegen 3.00 Uhr nachts in ein Sportgeschäft in der Mariahilfer Straße eingebrochen zu sein. Der Mann soll die Notausgangstüre mit einem Schraubenzieher aufgebrochen und dabei die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst haben, weshalb der Täter ohne Beute die Flucht ergriff.

© LPD Wien

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien um die Veröffentlichung der Fotos des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Gruppe Pöltl, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43630 oder DW 43800 erbeten.