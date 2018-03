Wiener Polizei jagt diesen Handy-Räuber

Am 22. Februar 2018 gegen 19.40 Uhr kam es in Wien-Donaustadt zu einem Raubüberfall: Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen 26-jährigen Mann mit Behinderung vor einem Stiegenhaus in der Rolandgasse und gab an, eine Pistole bei sich zu haben. Er entriss seinem Opfer das Handy, stieß den 26-Jährigen weg und ergriff die Flucht, berichtete die Wiener Polizei am Sonntag.



Täterbeschreibung

Bei dem Täter dürfte es sich um einen schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann handeln. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer grünen Militärjacke und einer grauen Haube mit der Aufschrift "Bronx" bekleidet.



Die Wiener Polizei ersuchte über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Fotos des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) an das LKA, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01/31310-67800 erbeten.