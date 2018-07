Wiener Polizei sucht diesen Messerstecher

Vor einer Woche kam es in Wien-Favoriten in der Neilreichgasse zu einer Messer-Attacke. Wie auf Bildern und Videos zu sehen ist, gerieten zwei Männer und vermutlich auch eine Frau in Streit. Die Situation spitzte sich zu. Schlussendlich zog einer der Männer aus seiner Hose ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten. Der 38-Jährige wurde im Brustbereich verletzt und auch seine 28-jährige Lebensgefährtin erlitt Verletzungen an der Hand.

Der Täter ergriff nach der Attacke die Flucht. Mittlerweile konnte die Wiener Polizei ein Foto des Verdächtigen sicherstellen und ersucht nun um Veröffentlichung des Fahndungsbildes.

Der mutmaßliche Täter soll ca. 30-35 Jahre alt sein, ca. 170-175cm groß, schlanke, durch-trainierte Figur, sehr kurze, rasierte schwarze Haare mit Geheimratsecken, schwarz bekleidet.

Er ist an beiden Armen tätowier. An der rechten Armbeuge hat er eine Art Achterschleife mit Spitz, an den beiden Oberarmen rückseitig vermutlich dunkelblaue oder schwarze Schriftzeichen.

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Panzenböck, unter der Telefonnummer 01-31310-57120 bzw. Durchwahl: 57800 erbeten.