Wiener Schülerin beim Schwammerlsuchen 30 Meter abgestürzt

Ein 13-jähriges Mädchen aus Wien ist am Freitag beim Pilzesuchen im Kärnten-Urlaub nahe Spittal an der Drau abgestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Schülerin mit ihrer 14-jährigen Freundin und deren 49-jähriger Mutter unterwegs, als schlechtes Wetter aufzog und das Trio absteigen wollte. Im steilen, felsdurchsetzten Gelände rutschte die 13-Jährige aus und stürzte 30 Meter in ein Bachbett.



Die 49-Jährige stieg zu dem schwer verletzten Mädchen ab, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Bergrettung barg das Mädchen mit einem Seil von einem Notarzthubschrauber aus.