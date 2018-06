Wiener hortete mehr als 80 Waffen in seiner Wohnung

Aufregung in Wien-Meidling: In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann drei Mal aus dem Fenster geschossen haben. Dank einer Passantin konnte die Polizei die Wohnung lokalisieren. Mit Unterstützung der WEGA wurde die Wohnungstüre geöffnet und ein 40-jähriger Mann in der Wohnung angehalten.

© Polizei

In der Wohnung staunten die Beamten dann nicht schlecht: sie fanden etliche Waffen und Kriegsmaterial, darunter zwei Granaten. Insgesamt stellte die Polizei rund 80 Hieb-und Stichwaffen sowie Druckluft- und Gasdruckwaffen sicher.

Der Mann zeigte sich hinsichtlich der Schüsse nicht geständig und wurde angezeigt. Bis zur Sicherung des Kriegsmaterials war die Breitenfurter Straße im Einsatzbereich gesperrt.