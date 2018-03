Wiener in Palermo von Schutt getroffen

Ein Wiener Student hat in der Nacht auf Mittwoch in Palermo eine Gehirnerschütterung erlitten, nachdem sich Schutt von einem Gebäude im Stadtzentrum gelöst hatte und auf den 26-Jährigen gestürzt war. Der Mann, der sich im Rahmen des Mobilitätsprogramms Erasmus in Palermo aufhielt, spazierte mit einem Freund durch die Innenstadt, als sich Schutt von einem Balkon löste und ihn traf.



Der Wiener wurde ins Spital eingeliefert, sein Zustand sei nicht besorgniserregend, berichteten lokale Medien. Eine Wunde wurde genäht. Daraufhin konnte er das Spital verlassen. Der Unfallort wurde abgesperrt.