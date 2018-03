Wiener knackte Lotto-Dreifachjackpot

Ein Wiener hat den ersten Dreifachjackpot des Jahres geknackt. Der Sologewinn brachte ihm exakt 3.972.885,80 Euro. Es ist der im Jahr 2018 bisher höchste Lotto-Gewinn, erzielt wurde er per Normalschein. Gleich im ersten von fünf gespielten Tipps war der Sechser angekreuzt, berichteten die Lotterien in einer Aussendung am Montag.



Mehr als 320.000 Euro gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl zu gewinnen. Ein Oberösterreicher war per Quicktipp erfolgreich, ein Niederösterreicher per Normalschein. Jeder der beiden erhält nun mehr als 160.000 Euro.

Drei Joker

Beim Joker trugen drei Quittungen die richtige Zahl, auf allen war auch das "Ja" angekreuzt. Ein Wiener, ein Kärntner und ein Oberösterreicher erhalten dafür jeweils mehr als 82.800 Euro. Der Oberösterreicher spielte dabei zwei Joker und hatte mit dem zweiten Tipp Erfolg.