Wiens größtes Laufhaus eröffnet: Kindergarten nebenan dagegen

Laufhaus eröffnet. Seit Mittag ist geöffnet, bestätigt Besitzer Hans-Peter Zwetti gegenüber Medien. Eigentlich hätte das Laufhaus bereits im April öffnen sollen, doch die Behörden hatten strenge Vorgaben, wie Feuerschutz oder Alarmknöpfe für die Frauen auf den Zimmern etwa. Aktuell seien 25 Zimmer genehmigt und 33 Frauen im Einsatz, so Zwetti. Bis zu 100 Damen könnten auf fünf Stockwerken Männer verwöhnen. Doch nicht alle sind glücklich mit der Lage des Laufhauses in der Zollgasse 3 in Wien Mitte.

Kindergarten ist gegen das Etablissement

Im selben Häuserblock befindet sich ein Kindergarten. Rechtlich könne man nichts machen, sagt der Kindergartenbetreiber, weil alle Auflagen erfüllt seien. Aber zufrieden seien die Verantwortlichen nicht, sagen sie. Beide Parteien, der Laufhausbesitzer und der Kindergartenbetreiber hätten nicht miteinander gesprochen.