Wo steckt Jennifer? Wienerin (22) seit 6 Monaten vermisst

Wien. Der letzte Abend, an dem Jennifer Scharinger gesehen wurde, verlief ganz normal: „Wir waren gemeinsam fort, was trinken, bei der Nussdorfer Straße. Sie war wie immer, wir haben Spaß gehabt, wir haben ganz normal über die Uni geredet, über den Alltag“, zitiert der ORF eine Freundin der 22-jährigen Wienerin. Nur Stunden später verschwindet die Jus-Studentin spurlos. Seit einem halben Jahr fehlt von Jenny jede Spur.

Es ist ein Mysterium: Die Polizei findet in ihrer Wohnung in der Brigittenau alle persönlichen Gegenstände, auch ihre Ausweisdokumente, ihr Handy, ihr Laptop. Ermittlungen ergeben, dass sich Jennifer Scharinger am Morgen ihres Verschwindens vor 25 Wochen von ihrem Freund getrennt hatte. Der 25-Jährige gerät ins Visier der Ermittler. „Er wurde mehrmals zur Sache einvernommen. Es hat sich aber kein Tatverdacht erhärtet“, sagt Polizeisprecher Harald Sörös.

Europaweit wird nach Jennifer gefahndet

Auch ihre Arbeitskolleginnen bei der SVA sowie ihre Kommilitoninnen an der Uni wurden ausführlich befragt – kein Hinweis. Selbst Leichenspürhunde und Taucher des Sondereinsatzkommandos Cobra wurden in Wien und Niederösterreich eingesetzt, um die 22-Jährige zu finden – ohne Erfolg.

Inzwischen wird europaweit nach Jennifer Scharinger gefahndet. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ein Verbrechen wird ebenso in Erwägung gezogen, wie ein Suizid oder ein freiwilliges Untertauchen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.