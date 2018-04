Wut-Wiener schimpft auf "faulen Postler"

Wer kennt das nicht: Der Briefträger lässt einen Paket-Abholschein im Briefkasten, obwohl man die ganze Zeit zu Hause war. Was folgt, ist der Extra-Weg zur Postfiliale, um das Packerl abzuholen. Einem Wiener wurde das jetzt zu viel. Er passte einen Postler ab, als der sich offenbar die Arbeit leichter machen wollte und nicht klingelt, um die Bestellung zuzustellen. Stattdessen wirft er eben einen gelben Zettel ein. "Da brauchma aber nimma weiter reden, was für ein A....", kommentiert das Postler-Opfer in seiner Wut-Rede.

Die Überwachungskamera des wütenden Post-Kunden hatte die Szene aufgezeichnet. Da dürften viele User auf Facebook mit dem Mann mitfühlen – immerhin wurde der Clip über 1.200 Mal geteilt. Im Video ist der Postler zu sehen, wie er mit seinem gelben Lieferwagen vor dem Haus hält und etwas in den Briefkasten wirft. "Dieser g‘schissene Post-Beidl macht ja net amal Anstalten, sich bemerkbar zu machen", so der Wut-Wiener.

Er kommentiert weiter, dass er zu seinem Leid jetzt durch das ganze Donauzentrum in die besagte Postfiliale "hatschen" müsse, um das Paket abzuholen – und dass mit zwei operierten Knien.