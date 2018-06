Zum Abschied Prügelei mit der Polizei

„Es war eine geile Zeit mit sehr vielen coolen Erinnerungen“, postete der Chef des Journalisten-Treffs in der Leopoldstadt vor der Closing-Party am Freitagabend. Leider kommen jetzt ein paar nicht so schöne dazu. Der Grund: Um 0.45 Uhr alarmierten Anrainer die Polizei, weil das Fest sich auch auf die Straße verlagerte hatte und die Gäste sich dort laut unterhalten haben soll. Als die erste Streife vor Ort eintraf, ging es eigentlich nur um „Lärmerregung“. Doch laut Polizei weigerte sich der 58-jährige Geschäftsführer (ein Deutscher aus Bayern) trotz mehrfacher Aufforderung, leiser zu sein und sich auszuweisen.

Fixiert

Angeblich war er so aggressiv, dass er am Boden ­fixiert werden musste, was wiederum einer Kellnerin (39) missfiel, die von hinten auf die Beamten – mittlerweile waren mehrere Streifen vor Ort – losgegangen sein soll. Drei Polizisten wurden leicht, eine Beamtin am Knie so schwer verletzt, dass sie in dieser Nacht abtreten musste.



Der Gastronom und die Angestellte wurden verhaftet und aufs Kommissariat gebracht. Gäste organisierten dem Paar noch in der Nacht Promi-Anwalt Werner Tomanek, der zu ÖSTERREICH meint: „So wie es aussieht, gab es ein Missverständnis mit der Staatsgewalt, das leicht aufzuklären ist ...“

