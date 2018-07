oe24 sucht das beliebteste Freibad Wiens

Die Badesaison ist in vollem Gange, und zum Wochenende kehrt auch in Wien der Sommer zurück. Die Temperaturen klettern ab morgen auf bis zu 28 Grad – bestes Wetter also, um ins kühle Nass zu springen! Doch welches Sommerbad gefällt Ihnen am besten? Das Voting finden Sie auf www.oe24.at. Die Lieblingsbäder unserer Leser werden nach der Abstimmung veröffentlicht.

Das beliebteste Freibad Wiens?